Kürtaj dayı CHP'li oldu. Kahkahalar içinde ikna edildi

Serkan Talan
Kürtaj dayı CHP'li oldu. Kahkahalar içinde ikna edildi
Sosyal medyada AKP’yi övdüğü röportajlarla bilinen ‘Kürtaj dayı CHP’li oldu. ‘Kürtaj dede’ yolda karşılaştığı CHP’liler tarafından kahkahalarla ikna edildi.

Sosyal medyada yayınlanan sokak röportajıyla tanınan ve ‘Kürtaj dayı' olarak bilinen AKP’li Süleyman Çakır bu sefer CHP’lilerin arasında ortaya çıktı. Üsküdar’da seçim çalışması yapan CHP’li gençler, Çakır’ı görünce İmamoğlu’na oy vermek için ikna etmeye çalıştılar.

Kahkahaların havada uçuştuğu anlarda Çakır, CHP’li gençlerin yanından ‘İşim var’ diyerek ayrılmaya çalışırken “Ramazan ayınız mübarek olsun” dedi. CHP’liler ise Çakır’ı alkışlarla uğurladı.

ÇILGINA DÖNMÜŞTÜ

Daha önce sosyal medyada gündem olan bir röportajında “Röportaj yapıyoruz” yerine “Kürtaj yapıyoruz” demesiyle tanınan Süleyman Çakır, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda AKP standı önünde bir kişiyle tartışmıştı. Çakır, bir vatandaşa “Sahtekar” diye bağırarak “Karakola gidiyoruz” demişti.

‘Kürtaj dayı’ o anlarda şöyle konuşmuştu:

“Ak noktada bir hain var, cellat bir şey, vatan haini var, bir alçak. Hemen gel kaçmadan. Kaçmadan gel, karakola gidelim ikimiz, arabanın parasını da ben vereceğim. Hemen gelebilirsiniz, Ak noktada. Alçak kaçtı mı alçak? Neyse kaçmış, Allah'a emanet olsun. Görüyor musunuz hainleri, çıktı meydana. Karakol deyince bu sahtekar da kaçıyor. Doğruysan kaçma, karakola git. İşte çıkıyor meydana vatan haini, Netenyahu alçaklarını adamları olduğu. Beni konuşturma kızım, El Fatiha."

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