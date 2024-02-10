Kurtlar Vadisi’nin 'Zaza dayısı' Ali Sürmeli'nin bombaları ifşa oldu. Magazin dünyasına bomba gibi düştü

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde oynadığı ‘Zaza Dayı’ karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ali Sürmeli’nin sosyal medya hesabında paylaşılan ifşalar magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Oynadığı rollerle halka mal olan ünlü sanatçının Instagram hesabından yapılan paylaşımlarda oyuncu Didem Karataş’ı kürtaja zorladığı iddia edildi. Söz konusu paylaşımda “Torunum yaşındaydı diye çocuk istemedim. Zorla hastane ebesi kız kardeşim Gülben S. Tarafından kürtaj yaptırdım” ifadeleri yer aldı.

VERGİ KAÇIRMA İDDİASI DA YER ALDI

Magazin dünyasına bomba gibi düşen paylaşımlarda ünlü oyuncunun vergi kaçırdığı da iddia edildi. Vergi kaçırma iddialarının yer aldığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Menajerim Cem Tatlıtuğ’un kız arkadaşının adına şirket üzerinden diziler ve sinema filmleri için anlaştığım ücretin yüzde 50’si resmi olarak bana geliyordu. Kalan yüzde 50 miktar oğlu Eren Sürmeli hesabına ve elden veriliyordu.”

“INSTAGRAM HESABI ÇALINDI” AÇIKLAMASI GELDİ

Sosyal medyada ve magazin dünyasında gündem olan paylaşımlarla ilgili Ali Sürmeli’nin menajerlik şirketinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada Sürmeli’nin Instagram hesabının çalındığı belirtildi.