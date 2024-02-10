Kurtlar Vadisi’nin 'Zaza dayısı' Ali Sürmeli'nin bombaları ifşa oldu. Magazin dünyasına bomba gibi düştü

Kaynak: Haber Merkezi
Kurtlar Vadisi’nin 'Zaza dayısı' Ali Sürmeli'nin bombaları ifşa oldu. Magazin dünyasına bomba gibi düştü
Kurtlar Vadisi’nde oynadığı ‘Zaza Dayı’ karakteriyle bilinen Ali Sürmeli’nin Instagram hesabından yapılan ifşalar magazin dünyasında bomba gibi patladı. Sümeli’nin menajerlik şirketi, ünlü oyuncunun hesabının çalındığını söyledi.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde oynadığı ‘Zaza Dayı’ karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ali Sürmeli’nin sosyal medya hesabında paylaşılan ifşalar magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Oynadığı rollerle halka mal olan ünlü sanatçının Instagram hesabından yapılan paylaşımlarda oyuncu Didem Karataş’ı kürtaja zorladığı iddia edildi. Söz konusu paylaşımda “Torunum yaşındaydı diye çocuk istemedim. Zorla hastane ebesi kız kardeşim Gülben S. Tarafından kürtaj yaptırdım” ifadeleri yer aldı.

ekran-goruntusu-2024-02-10-092330.png

ekran-goruntusu-2024-02-10-094024.png

VERGİ KAÇIRMA İDDİASI DA YER ALDI

Magazin dünyasına bomba gibi düşen paylaşımlarda ünlü oyuncunun vergi kaçırdığı da iddia edildi. Vergi kaçırma iddialarının yer aldığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Menajerim Cem Tatlıtuğ’un kız arkadaşının adına şirket üzerinden diziler ve sinema filmleri için anlaştığım ücretin yüzde 50’si resmi olarak bana geliyordu. Kalan yüzde 50 miktar oğlu Eren Sürmeli hesabına ve elden veriliyordu.”

gf7hkdixoae9wny.jpg

gf7hkdmxmaa0xth.jpg

“INSTAGRAM HESABI ÇALINDI” AÇIKLAMASI GELDİ

Sosyal medyada ve magazin dünyasında gündem olan paylaşımlarla ilgili Ali Sürmeli’nin menajerlik şirketinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada Sürmeli’nin Instagram hesabının çalındığı belirtildi.

İlgili Haberler
Garsondan hayat kurtaran 'Heimlich' manevrası
Garsondan hayat kurtaran 'Heimlich' manevrası
Son Haberler
Yaprakları kaynatılıp içilince şeker hastalarına şifa saçıyor. İşte o ot Şifalı Bitkiler
Yaprakları kaynatılıp içilince şeker hastalarına şifa saçıyor. İşte o ot
Sergen Yalçın'ın hayalleri yıkıldı Spor
Sergen Yalçın'ın hayalleri yıkıldı
Özgür Özel’den Atatürkçü teğmenlerin ihracına tepki. 'Atatürk’e saygısızlık yapanlarla aynı cezayı almaları izah edilemez' Gündem
Özgür Özel’den Atatürkçü teğmenlerin ihracına tepki. 'Atatürk’e saygısızlık yapanlarla aynı cezayı almaları izah edilemez'
Kışlık kıyafetleri ile dolaşan iki tilki arasındaki 3 farkı bulun. Sadece yüksek IQ’lu kişiler 11 saniyede görebiliyor Keşfet
Kışlık kıyafetleri ile dolaşan iki tilki arasındaki 3 farkı bulun. Sadece yüksek IQ’lu kişiler 11 saniyede görebiliyor
Ali Koç Sadettin Saran'a ne dedi? Aziz Yıldırım aday olacak mı? Şerafettin Tilki Fenerbahçe'nin kalbinden bildiriyor Spor
Ali Koç Sadettin Saran'a ne dedi? Aziz Yıldırım aday olacak mı? Şerafettin Tilki Fenerbahçe'nin kalbinden bildiriyor
Aynı pijamaları giyip çiğköfte gecesi düzenleyen gençler. Babaları iyi kazanıyor galiba baksanıza Gündem
Aynı pijamaları giyip çiğköfte gecesi düzenleyen gençler. Babaları iyi kazanıyor galiba baksanıza
Yapay zeka gözlüklere de girdi. Anında çeviri yapıyor Teknoloji
Yapay zeka gözlüklere de girdi. Anında çeviri yapıyor