Kürtlere devlet vaat etmişti. Özgür Özel’den yeni açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör saldırısının gerçekleştiği TUSAŞ'ı ziyaret etti.

Ziyareti sonrası açıklama yapan CHP lideri Özel, "Saldırı tüm yönüyle araştırılacak. Terörü kim ne amaçla yapıyorsa, kimden ve nerene geliyorsa lanetliyoruz" diye konuştu.

Özgür Özel'in yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yaşam mitingini iptal etmeyeceğiz. Zaten biz bunları yapmayalım, cesaretimizi kaybedelim istiyorlar. Teröre ve her türlü şiddete karşı yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Biz korkmayacağız, sinmeyeceğiz. Biz pazar günü Beşiktaş meydanda olacağız.

29 Ekim'de de şu anki ruh halimize uygun olmayan şarkıcılar ileri tarihe ertelenebilir. Etkinliklerin iptal edilmemesi ve 29 Ekim'e sahip çıkmak da CHP'nin ruhuna uygundur. 86 milyonu, 29 Ekim günü sokaklarda, meydanlarda olmaya çağırıyorum.

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Uçakta gazeteci yokmuş, o soruyu sormamışlar. O gazetecilerin çocukları 'Benim babam/annem gazeteciydi' diyecekler. 'İsmi neydi?' denildiğinde 'Aa o gazeteci değildi' diyecekler. O yüzden gazeteci işini yapsın, siyasetçi işini yapsın. Eğer biz Türkiye'ye barış getirecek bir sürecin karşısında durursak yanlış yapmış oluruz. Bizim karşısında durmadığımız şey barış umududur. Bu başka, iktidarın karşısında durmamak başka bir şey.

'Bu ülkeyi 86 milyonun ait hissettiği bir ülke yapalım' demek toprak teklif etmek demek midir? Sayın bahçeli çok tartışmalı bir şey söyledi. Biz şehit ailelerinin ve gazilerin yüzüne bakamayacağımız hiçbir sürecin içinde olmayız. Öcalan bulunduğu yerden çağrısını yapar. Algı oyunlarına kimse alet olmasın.

Nasıl bir süreç onu bilmiyoruz. Erdoğan bir konuşsun, ona çok yer veren medya versin. TUSAŞ'a yapılan saldırının amacı neyse geri püskürtülmelidir."

Öte yandan geçtiğimiz günlerde parti genel kurulundaki sözlerine ilişkin olarak da Özgür Özel, Ben de el yükseltiyorum, Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi olmayı teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi. Özel, "'Bu ülkeyi 86 milyonun ait hissettiği bir ülke yapalım' demek toprak teklif etmek demek midir?" dedi.