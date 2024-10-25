MYK'da gergin anlar...Partililerden Özgür Özel'i kızdıran öneri

Ankara'da TUSAŞ’taki terör saldırısı üzerine altı ili kapsayan Doğu turu programını iptal ederek Ankara’ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK kararı almıştı. Özel, başkanlığında ikinci kez saat 18.00'da toplanan MYK toplantısı dün tamamladı. Alınan karar neticesinde CHP 27 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği "Yaşam Hakkı" mitinginin, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından, "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı" mitingi olarak yapılmasına karar verdi. Gazeteci Altan Sancar, MYK toplantısında mitingin iptal edilmesi önerisinin Özgür Özel’e iletildiği ancak Özel’in karşı çıkarak, iptali öneren partililere “Bana bununla gelmeyin” dediğini aktardı.

CHP MYK KARARI ALMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da TUSAŞ Kahramankazan tesislerine gerçekleştirilen hain terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 22 kişi de yaralandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır’da gerçekleştirdiği doğu turunu yarıda bırakarak Ankara’ya gelmiş ve MYK toplantısı kararı almıştı.

CHP MYK'sında kritik miting kararı verildi

"TERÖRE VE ŞİDDETE KARŞI YAŞAM HAKKI" MİTİNGİ

Dün sabah saatlerinde ilk toplantısı yapılan MYK toplantısının ikinci ayağı ise akşam gerçekleşti. Özgür Özel başkanlığındaki toplantıda CHP 27 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği "Yaşam Hakkı" mitinginin, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından, "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı" mitingi olarak yapılmasına karar verildi.

ÖZGÜR ÖZEL’İ KIZDIRAN ÖNERİ

Gazeteci Altan Sancar, toplantıda Özgür Özel’i kızdıran detayı açıkladı. Sancar, MYK üyelerinin 27 Ekim’de yapılması planlanan mitingin iptal edilip 29 Ekim’de gerçekleştirilmesini önerdiğini söyledi. Ancak Özgür Özel’in görüşlere katılmayarak, “Arkadaşlar bana bunlarla gelmeyin lütfen. Endişelerinizi anlıyorum, ancak 'CHP terörün yarattığı etkiden korktu' dedirtemeyiz, dedirtemeyiz. Mitingimizi yapalım, Cumhuriyet Bayramımıza da daha yüksek perdeden sahip çıkalım” dediğini Sancar aktardı.