Kurtulmak için evlerini satılığa çıkardılar. Eve yerleştirdikleri özel düzenekler komşularını çıldırttı

İstanbul'un Güngören ilçesi Akıncılar Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın 4. katında bulunan bir dairede yaşayan Erdal ve Emrah Yıldız kardeşler, iddiaya göre evin her odasına ayrı bir ses düzeneği kurdu.

Bazı odalarda hoparlörle müzik çalan kardeşler, odanın birinin tavanına motorlu özel bir ses düzeneği kurdu. Yıldız Kardeşler, bu düzenekleri tatil günlerinde ve akşam saatlerinde açmayı tercih etti. Olayın yaşandığı binada daire satın alanlar çareyi evlerini satılığa çıkarmakta buldu. Binada oturanların ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evde kimsenin olmaması nedeniyle ekipler, çilingirle açılan daireye girdiklerinde, çalışan ses sistemleriyle karşılaştı.

Ekipler evde yaptıkları incelemede 3 adet hoparlörlü ses sistemi ile tavana gizlenmiş motorlu ses sistemini sökerek muhafaza altına aldı. Yakalanan şüpheliler hakkında "Huzur ve sükunu bozmak" maddesinden adli işlem başlatıldı. Daha önce, yan binada kalan iki kişinin, ses nedeniyle rahatsız oldukları Yıldız kardeşlerin evine gidip şikayetlerini dile getirdiği öğrenildi. İki taraf arasında çıkan tartışmada Yıldız kardeşler, 2 gence keserle saldırdı. Yaralananlar şüphelilerden şikayetçi oldu.