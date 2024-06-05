Kurtulmuş EMEK Partisi’yle görüştü

Kaynak: AA
Kurtulmuş EMEK Partisi’yle görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, EMEK Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan'ı kabul etti.

Meclis Başkanlığı makamında yaklaşık 40 dakika süren kabule, Aslan'ın yanı sıra EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ile Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir de katıldı.

Aslan, kabulün ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni anayasa konusundaki görüş ve önerilerini, Kurtulmuş ile paylaştıklarını söyledi.

12 Eylül cuntası tarafından yapılmış ve her maddesi antidemokratik olan Anayasa'nın, işçilerin, emekçilerin, halkın ve yoksulların ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirten Aslan, Anayasa'nın toplumsal barışı bozduğunu da ifade etti.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasının, ülkenin içinde bulunduğu antidemokratik sürecin bir resmi olduğunu ve bu duruma birçok örnek verilebileceğini savunan Aslan, ülkedeki sorunların daha da ağırlaştığını dile getirdi.

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