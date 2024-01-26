Kurtulmuş'tan Kastamonu'daki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Kaynak: AA
Kurtulmuş'tan Kastamonu'daki kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybedenlere taziye mesajı yayımladı.

Sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınlayan Kurtulmuş, “Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yaşanan bu trajik trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.” dedi.

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NE OLMUŞTU:

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 6 kişi hayatını kaybetti ve 33 kişi yaralandı. Kazanın buzlanma ve sis sebebiyle yaşandığı düşünülüyor. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı. Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

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