Kuru erik kemik erimesini önler mi? Bilimsel araştırmalar ışığında uzman görüşleri

Kemik erimesi, yani osteoporoz, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve özellikle yaşlı nüfusta görülen bir sağlık sorunu olmasıyla biliniyor.

Yapılan bilimsel çalışmalar, kuru eriğin kemik sağlığını destekleyebileceğini ve kemik erimesini önleyebileceğini göstermekte.

Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Merve Aktaş, kuru eriğin kemik sağlığı üzerindeki etkilerini şöyle açıklıyor:

"Kuru erik, potasyum, K vitamini ve bor gibi kemik sağlığını destekleyen önemli mineraller açısından zengindir. Pensilvanya Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, günlük 5 tane kuru erik yemenin kemik yoğunluğu kaybını önlediği ve kemik kırılma oranını yüzde 50 azalttığı belirlenmişti."

Ayrıca, Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Canan Fırat, kuru eriğin beslenme düzenine dahil edilmesinin önemine vurgu yaptı:

"Kuru erik, lif bakımından zengin olmasının yanı sıra, antioksidan özellikleri ile de dikkat çeker. Bu özellikler, kemik dokusunun korunmasına ve güçlendirilmesine katkı sağlayabilir. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda görülen kemik mineral yoğunluğu kaybını önlemeye yardımcı olabilir."

Geriatri Uzmanı Dr. Emre Güler ise, yaşlı bireylerde kuru erik tüketiminin önemini şu sözlerle ifade etti:

"Yaşlılık döneminde kemik erimesi riski artar. Kuru erik tüketimi, bu riski azaltmada etkili bir rol oynayabilir. Kuru eriğin içerdiği fenolik bileşikler ve bor elementi, kemik sağlığını koruyan ve kemik erimesine karşı koruyucu özellikler gösterir."

Kuru erik tüketimi, kemik sağlığını destekleyici ve kemik erimesini önleyici etkilere sahip olabilir.

Ancak, herhangi bir diyet değişikliği veya doğal tedavi yöntemine başlamadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılmalı.