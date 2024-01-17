Kuru fasulyeyi daha sağlıklı pişirmenin püf noktaları ortaya çıktı

Kuru fasulye, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Kuru fasulye, hem doyurucu hem de sağlıklı bir yemek olduğu için birçok kişinin sofrasında bulunur. Kuru fasulye pişirmek için bazı ipuçlarına dikkat etmek gerekiyor.

İŞTE EN LEZZETLİ KURU FASULYE PİŞİRMEYÖNTEMİ

Kuru fasulye pişirmek için kaliteli malzemeler kullanılmalıdır. Kuru fasulye seçerken kısa ve dolgun olan İspir fasulyeleri önerilir. Et ile pişirmek isteyenler ise orta yağlı kuşbaşı etler seçmelidir. Soğan, domates, salça ve baharatlar da taze ve kaliteli olması gerektiği vurgulandı.

Kuru fasulye pişirmeden önce bir gece önceden suda bekletilmelidir. Bu işlem, fasulyelerin yumuşamasını ve daha kolay pişmesini sağlar. Bekletilen fasulyelerin suyu atılmalı ve yıkanmalıdır.

Bekletme suyuna bir kaşık tuz atmak da fasulyelerin kabuklarını yumuşatır.

Kuru fasulye pişirme yöntemi de önemlidir. Kuru fasulye tencerede, düdüklüde veya güveçte pişirilebilir. Tencerede pişirmek için fasulyelerin üzerini iki parmak geçecek kadar su konulmalı ve kısık ateşte pişirilmelidir. Düdüklüde pişirmek için ise fasulyelerin üzerini bir parmak geçecek kadar su konulmalı ve 30 dakika pişirilmesi gerektiği vurgulandı. Güveçte pişirmek için ise fasulyelerin üzerini örtecek kadar su konulmalı ve fırında 180 derecede pişirilmelidir.

Kuru fasulye pişirirken kavurma işlemi de lezzeti artırır. Soğan, et ve salça kızartılmalı ve domates rendesi ilave edilmelidir. Kavurma işlemi sırasında biraz un serpmek de yemeğin koyulaşmasını sağlar. Kavurma işlemi güveçte yapılacaksa fırında da yapılabileceği bildirildi.

Kuru fasulye pişirirken baharat kullanımı da damak tadına göre değişebilir. Kuru fasulyeye en çok yakışan baharatlar kırmızı biber, pul biber, karabiber ve kekik olduğu bildirildi. Baharatlar kavurma işlemi sırasında veya pişirme işlemi sırasında eklenebilir. Baharatları az miktarda eklemek ve tadına bakmak daha iyi sonuç verir.

Kuru fasulye pişirirken su miktarı da önemlidir. Kuru fasulye ne çok sulu ne de çok koyu olması önerildi. Su miktarını ayarlarken fasulyelerin şişmesi ve pişmesi hesaba katılmalıdır. Su eksik gelirse kaynar su eklenmelidir. Su fazla gelirse de kapağı açık tutarak suyunu çekmesi sağlanmalıdır.

Kuru fasulye pişirirken tuz miktarı da lezzeti etkiler. Tuz çok olursa yemek tuzlu olur, az olursa da tatsız olur. Tuz miktarını ayarlarken fasulyelerin bekletilme suyuna eklenen tuzu da unutmamak gerekir. Tuz, yemeğin pişmesine yakın eklenmelidir. Tuzun çözülmesi için bir taşım kaynatmak yeterlidir.

Kuru fasulye pişirdikten sonra dinlendirmek de lezzetini artırır. Kuru fasulye ocağın altı kapatıldıktan sonra 10-15 dakika dinlendirilmesi önerildi. Bu şekilde yemeğin suyu çekilir ve kıvamı oturduğu bildirildi. Kuru fasulye servis edilirken yanında pirinç pilavı, turşu, cacık ve soğan salatası gibi eşlikçiler sunulabileceği önerildi.