Ülkemizde sevilerek sık tüketilen bir besin olan kuru incir sindirim sorunlarından tansiyona kadar pek çok konuda sağlığa faydası bulunmaktadır. Peki, kuru incir faydaları neler? Kuru incir neye iyi gelir?

KURU İNCİR FAYDALARI NELER?

- Lifli yiyecekler tüketildiği takdirde kişilerin kabızlık sorunları ortadan kalkmaktadır. Lif bakımından çok zengin olan kuru incir ise bir kişinin bu rahatsızlıktan kurtulması için birebirdir.

- Kuru incir, potasyum kaynağıdır. Potasyum ise tansiyon ve kan basıncını dengeleyen bir maddedir. Potasyum bakımından zengin olan incir ise bu rahatsızlıkların önüne geçebilir. Yaşı ileride olan kişilere kuru incir tüketmeleri sık sık önerilir. Tansiyon riskini azaltmak isteyen bir kimse kesinlikle kuru incir tüketmelidir.

- Gıdalardan alınan şekerlerin sindirim ve emilimi bazı kişiler için oldukça güç olmaktadır. Bu rahatsızlığın önlenebilmesi kuru incir ile mümkündür. Çünkü kuru incir yüksek lif içermektedir. Hem diyabet hastaları hem de diyabet riski olan kişiler için dengeli düzeyde kuru incir tüketmeleri tavsiye edilmektedir

- Kuru incir yaşa bağlı olarak ortaya çıkan kalp ve damar hastalıklarının baş düşmanıdır. İçerdiği potasyum sayesinde yüksek tansiyon dengelenir. Ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak olan kalp rahatsızlıklarını önler.

- Yaşlanmaya rağmen genç ve dinç gözükmek isteyen kişiler kesinlikle kuru incir tüketmelilerdir. Kuru incirin cildi koruyup besleme özelliği vardır.

KURU İNCİR BESİN DEĞERİ NEDİR?

Kuru incir içerisinde birçok besin vardır. Bu besinin kalori değerine bakılırsa 100 Gram içerisinde 249 kcal kalori bulunur. Ayrıca bir adet kuru incirde 50 kalori bulunmaktadır. Kalori bakımından çok zengindir. Bu yüzden kilo kontrolü için fazla tüketmemek gerekmektedir.