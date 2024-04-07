Kuruluş Osman’a sürpriz transfer. Yakışıklı oyuncu diziye dahil oldu

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer gibi oyuncuları bulunduran Kuruluş Osman gelecek sezon da ekranlara gelmeye devam edecek.

Bozdağ Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Yakışıklı oyuncu Ümit Kantarcılar, çarşamba günleri seyirciyle buluşan ve beş sezondur reytinglerde zirvede yer alan dizinin kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ümit Kantarcılar, Ulcay adında bir karakteri canlandıracak ve Osman’ın düşmanı olacak.

Kantarcılar, son olarak Ata Demirer, Esra Bilgiç ve Uğur Yücel’in rol aldığı Bir İhtimal Daha Var adlı dizinin başrol kadrosunda yer almıştı.