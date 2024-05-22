Kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürdü

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan çalışmada Edremit’te kurusıkı tabancaları, işlem yaparak gerçek silaha dönüştüren bir atölyeye operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet namlusu dönüştürülmüş ruhsatsız tabanca, 1 adet namlu değişimi işlemi devam eden kurusıkı tabanca, 3 adet şarjör, 8 adet 7.65mm mermi, 1 adet namlu kesme işlemi için kullanılan spiral, 1 adet namlu açmada kullanılan matkap, 2 adet namlu açmada kullanılan matkap ucu ele geçirildi.

Yapılan operasyonda A.D. gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıldı.