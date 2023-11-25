Kuş gribi alarmı: 40 bin kümes hayvanı itlaf edilecek

Japonya’da bir çiftlikte kuş gribinin yüksek bulaşıcılık özelliğine sahip H5 mutasyonu tespit edildi. Alarma geçen yetkililer, 40 bin kanatlı hayvanı tedbir amacıyla itlaf edecek.

KAYNAK: İHA
Kuş gribi alarmı: 40 bin kümes hayvanı itlaf edilecek

Japonya'nın Saga eyaletine bağlı Kashima kentinde kuş gribi alarmı verildi.

Yetkililer, kentteki bir çiftlikte çok sayıda kanatlı hayvanın ölü bulunmasının ardından incelemelerde bulundu. Yapılan testlerde kuş gribinin yüksek bulaşıcılık özelliğine sahip H5 mutasyonuna rastlandı.

40 BİN HAYVAN İTLAF EDİLECEK

Eyalet yönetimi 40 bin kanatlı hayvanın tedbir amacıyla itlaf edileceğini duyururken, salgının patlak verdiği çiftliğin çevresi sınırlı hareket alanı ilan edildi.

26 EYALETE SIÇRAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl ilk kuş gribi vakasının 28 Ekim'de doğrulandığı Japonya'da salgın ülkenin 26 eyaletine sıçramıştı. Rekor sayıdaki 17 milyon kümes hayvanının itlaf edilmesi nedeniyle yumurta arzı yavaşlamış ve yumurta fiyatlarında artış yaşanmıştı.

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