Kuş ölümlerine karşı izolasyon çalışması

Kaynak: İHA
Kuş ölümlerine karşı izolasyon çalışması

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ), kuşların göç dönemlerinde ve tarım alanlarının ekim ve biçim zamanında elektrik şebekesine temas ederek ölmelerini önlemek amacıyla önemli bir proje başlattı.

Tarım yapılan bölgelerdeki elektrik direklerini daha güvenli hale getirmek için kuşkonmaz montajı ve orta gerilim izolasyon çalışmaları yürüten ekipler, 15 metre yüksekliğindeki sepetli platform araçlarını kullanarak çalışıyor. VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyünde yapılan çalışmaları inceledi.

Gazetecilere açıklama yapan Coşar, yaz aylarında tarım arazilerine gelen göçmen kuşların elektrik şebekelerine temas ederek elektrik akımına kapılıp telef olduklarını belirtti. Coşar, "Bu nedenle VEDAŞ olarak kuş çarpılmalarını önlemek için kuşların yoğun olarak şebekemize temas ettiği bölgelerde kuşlara hiçbir şekilde zarar vermeyen esnek malzemeden yapılmış 'kuşkonmaz' aparatlarının montajı ve orta gerilim izolasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. VEDAŞ olarak zor bir coğrafyada oldukça kritik bir görevi ifa etmekteyiz. Kaliteli ve kesintisiz enerji arzının sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktayız" dedi.

Coşar, yıl boyunca yeni tesis yapım çalışmaları ve bakım onarım çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Bugün Ziyaret köyünde yapılan bakım çalışmalarındayız. Yüksek gerilim hatlarımıza ait elektrik direklerinin tepesinde bulunan atlama ve izolatörlere ekiplerimizce giydirme izolasyon çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmayla özellikle direklerin tepesine konan kuşların ve göçmen kuşların telef olması engellenmektedir. Aynı zamanda bu çarpmalardan dolayı doğabilecek kesintiler de minimize edilmektedir. Bu şekilde daha dirençli bir elektrik akım şebekesi yaparak kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlamaktayız. Burada 4 araç ve 10 ekiple çalışma yapmaktayız. Ekiplerimiz yaklaşık 15 metre yükseklikte çalışmaktadır. Bu şekilde yılda binlerce direğimize izolasyon çalışması yapmaktayız. Vatandaşlarımıza kaliteli ve kesintisiz enerji ulaştırmak için çaba göstermekteyiz" şeklinde konuştu.

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