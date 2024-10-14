Kuşadası Sokak Festivali'nde 5 bin kişilik keşkek yapıldı

Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali kapsamında 5 bin kişilik 3 ton keşkek yapıldı. 600 kilo buğday, 600 kilo dana eti, 200 kilo tereyağı ve 1,5 ton su kullanılarak dev kazanlarda hazırlanan keşkek davul, zurna ve zeybek gösterisi eşliğinde vatandaşlara ikram edildi.

Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, keşkek dağıtılmasının ardından final yaptı. Kortej yürüyüşü ile başlayan ve üç gün boyunca eğlence, lezzet, sanat ve müzik başlıklarında birbirinden keyifli etkinlik, atölye ve tadımlarla muhteşem bir atmosferde geçen Kuşadası Sokak Festivali’nin son gününde İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda keşkek ikramı yapıldı. 600 kilo buğday, 600 kilo dana eti, 200 kilo tereyağı ve 1,5 ton su kullanılarak pişirilen keşkeğin hazırlıkları bir gece önceden başladı. Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD) liderliğinde Türkiye'nin farklı illerinden gelen 100 aşçı tarafından hazırlanan keşkeğin dövülmesi esnasında, davul zurna eşliğinde sergilenen zeybek gösterisi festivale coşku kattı. Keşkeğin tadına bakmak isteyen festival katılımcıları dağıtım noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

KUSAV Başkanı Levent Köylü ile birlikte keşkek ikramına katılan Belediye Başkanı Ömer Günel, uluslararası katılımla gerçekleşen festival kapsamında muhteşem bir üç gün geçirdiklerini belirtti. Sokak Festival’nin 3 yıl gibi kısa bir süre içinde Worldchefs olarak bilinen Dünya Şefler Birliği tarafından akredite edilmesinin gurur verici olduğunu kaydeden Başkan Ömer Günel, “Bu yıl üçüncü kez düzenlediğimiz festivalimizi büyük bir coşku ve başarı ile tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıya katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, milli yemeğimiz keşkeğin herkese afiyet olmasını diliyorum” diye konuştu.