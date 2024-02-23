Kuşadası’nda 5 kaçak göçmen ve 4 kaçakçı yakalandı

Kaynak: İHA
Kuşadası’nda 5 kaçak göçmen ve 4 kaçakçı yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen kaçak göçmen ve organizatörler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ve Devriye Ekipleri tarafından düzenlenen çalışmalarla kaçaklara göz açtırılmıyor. Gece karanlığından yararlanarak, kaçak göçmenleri Yunanistan’ın Samos adasına kaçırmak isteyen göçmen kaçakçıları, devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bayraklıdede Mahallesi’nde devriye gezen ekipler denizde bir hareketlilik olduğunu belirledi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan göçmenler bot ile kaçmaya devam etti. Göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen bir şahıs da aracıyla kaçmak üzereyken yakalandı.

aw147658-01.jpg5 kaçak göçmen karaya çıkıp gecenin karanlığından faydalanarak ormandan kaçmak istedi fakat ekiplerin dikkatli takibi sonrası ormanın içinde yakayı ele verdi. Göçmen kaçakçısı olduğu düşünülen 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyette ifadelerinin alınmasından sonra göçmen kaçakçısı F.Ş., M.P., H.A.Y. ve B.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 5 kaçak göçmen ise göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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