Kuşadası’nda bipolar hastası kadın çarşafla intihar etti

Olay, Değirmendere Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Bir süredir bipolar hastalığı ile mücadele eden Özlem Duman, daha önce de birkaç intihar teşebbüsünde bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde, bir apartmanın zemin katında çarşafla kendini asarak yaşamına son verdi.

Saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından sağlık ekipleri, Özlem Duman’ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

İntihardan birkaç gün önce sosyal medya hesaplarından bir video yayınladığı öğrenilen Duman’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.