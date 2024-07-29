Kuşadası’nda bipolar hastası kadın çarşafla intihar etti

Kaynak: İHA
Kuşadası’nda bipolar hastası kadın çarşafla intihar etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bipolar hastası olduğu öğrenilen 43 yaşındaki Özlem Duman, çarşafla asılı halde ölü bulundu.

Olay, Değirmendere Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Bir süredir bipolar hastalığı ile mücadele eden Özlem Duman, daha önce de birkaç intihar teşebbüsünde bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde, bir apartmanın zemin katında çarşafla kendini asarak yaşamına son verdi.

Saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından sağlık ekipleri, Özlem Duman’ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

İntihardan birkaç gün önce sosyal medya hesaplarından bir video yayınladığı öğrenilen Duman’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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