Kuşadası'nda denizde erkek cesedi bulundu

Olay, öğleden sonra saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Çevredeki vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz bir insan bedeni fark edince durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kıyı hattına güvenlik önlemleri alarak olay yerini güvenlik altına aldı.

Sahil güvenlik ekipleri, botla kıyıya çekerek denizden çıkardıkları hareketsiz kişinin erkek olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden kişinin Hasan Neffah Birim (79) olduğu belirlendi ve Birim'in ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.