Kuşadası'nda direğe çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Kuşadası'nda direğe çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, motosikletiyle trafik lambası direğine çarpıp, ağır yaralanan Can Tunçay (44) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saat 02.00 sıralarında Davutlar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can Tunçay'ın kullandığı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

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Motosikletten düşen Tunçay, kafasını kavşakta bulunan trafik lambası direğine çarparak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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