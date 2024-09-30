Kuşadası’nda fuhuş operasyonu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda iki adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarını sürdürüyor. Elde edilen istihbarat ve fiziki takipler sonucunda, fuhuş yapıldığı tespit edilen iki adrese operasyon düzenlendi.
Operasyon sırasında, suç unsurlarına el konulurken, toplamda 6 kişinin ifadeleri alındı. Bu kapsamda M.Y., N.A., E.E., E.K. ve R.Ş. hakkında yasal işlemler başlatıldı. Emniyet yetkilileri, ilçede fuhuşla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.