Kuşadası'nda Kaçak Sigara Operasyonu

Kaynak: İHA
Kuşadası'nda Kaçak Sigara Operasyonu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak sigara ve malzemeleri ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak sigara satışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Camikabir Mahallesi'nde bir adreste kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bu bilgi doğrultusunda, söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalar sonucunda, 34 adet elektronik sigara, 31 adet ısıtılmış tütün mamulü, 23 adet ısıtılmış tütün mamulü, 1100 adet içi doldurulmuş makaron ve 2000 adet içi boş makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, R.T. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Şüpheli, adli mercilere sevk edilmek üzere emniyete götürüldü. Kuşadası polisinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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