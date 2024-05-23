Kuşadası'nda kumar operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kuşadası'nda kumar operasyonu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polis ekiplerinin düzenlendiği kumar operasyonunda 6 şahıs yakalanırken, 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kumar oynayan ve oynatan şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler bu çalışmalar kapsamında, Hacı Feyzullah Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığına dair bilgi alarak, söz konusu adresi fiziki olarak takibe aldı.

Takip süreci sonrası adrese operasyon düzenleyen ekipler, masa üzerinde bulunan 14 bin 500 TL ve 200 ABD doları ile oyun kağıtlarına el koydu.

Öte yandan, kumar oynayan 5 şahıs ve ikamet sahibi C.A. hakkında yasal işlemler başlatılırken, şahıslara toplam 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı.

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