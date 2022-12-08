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Kuşadası'nda kumar operasyonu: 2 gözaltı

Aydın Kuşadası'nda bir villaya yapılan kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 18:50
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Kuşadası'nda kumar operasyonu: 2 gözaltı

Kuşadası'nda kumar operasyonu: 2 gözaltı
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İHA
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kumar oynayanlara yönelik operasyon düzenledi. Son alınan bilgilere göre, Kirazlı yolu üzerinde bir villada kumar oynatıldığı yönünde ihbar alan asayiş ekipleri, belirtilen adresi 3 ay boyunca fiziki takibe aldı.

Baskın için düğmeye basan ekipler, villada 6 şüphelinin kumar oynadığını tespit etti. Kumar oynanan masanın üzerinde ise 9 bin 300 TL para, 2 adet zar, 1 adet çubuk ve çok sayıda pul ele geçirildi. Kumar oynaması için yer temin eden H.T. ve A.G., isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınarak işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

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