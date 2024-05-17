Kuşadası'nda lüks daire satışı vurgunu. Mağdurlar şok üstüne şok yaşadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde faaliyet gösteren bir inşaat firmasının sahibi S.Ü., iddiaya göre geçtiğimiz yıl internet siteleri üzerinden reklam vererek 95 lüks daireden oluşan site yapacağını duyurdu.

İkiçeşmelik Mahallesi’nde bulunan ve yaklaşık 4 dönümlük arazinin üzerine kurulu sitenin içerisinde yüzme havuzu, kapalı ve açık otopark ile sauna ve fitness salonlarının yer alacağı projeyi görenler, firmanın satış-pazarlama birimini arayarak konut satın almaya başladı.

1 SENE GEÇMESİNE RAĞMEN İNŞAAT BAŞLAMADI

Vatandaşlar, aradan 1 sene geçmesine rağmen henüz inşaat çalışmalarının başlamadığını görünce harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda firma sahibinin iflas ettiği ve vatandaşlardan topladığı parayla ortadan kaybolduğu iddia edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Firmaya farklı miktarlarda para ödeyerek binlerce lira, euro ve dolarlarını kaptıran mağdurlar, avukat aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

“ŞU AN SİZİN GİBİ BİRÇOK MAĞDUR VAR"

Bazı mağdurlar, parayı ödemelerine rağmen evlerine kavuşamadığı gibi, firma tarafından aynı dairenin birden fazla kişiye satıldığını öğrenince ikinci şoku yaşadı. Paralarını geri almak için firma sahibi S.Ü.’yle iletişime geçmek istemelerine rağmen bir türlü ulaşamayan mağdurlar, daha önce firmanın satış-pazarlama biriminde çalışan bir kişiyi de telefonla aradıklarını ancak “Şu an sizin gibi birçok mağdur var. Herkes için çok üzgünüm. Kendinize çok iyi bir avukat tutup, hakkınızı arayın” cevabını aldıklarını söyledi.

20 MİLYON EURO DOLANDIRICILIK İDDİASI

Firmanın iflas etmesine ve sahibinin kayıplara karışmasına rağmen, projeyle ilgili bilgiler içeren reklam ve satış ilanlarının internet ve sosyal medya platformlarında hala yayında olduğu ortaya çıkarken, belediyeye ruhsat başvurusu da yapılmayan proje yoluyla piyasanın 20 milyon euro dolandırıldığı öne sürülüyor.

Almanya’da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Yusuf Kalay, hayallerinin başına yıkıldığını ifade etti. Kalay, “Arkadaşlarım aracılığıyla projeyi görüp, çok beğendim. Daha sonra firma yetkilileriyle temasa geçip 60 bin euro ödeyerek 1+1 daire satın aldım. Ancak aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen evler bir türlü yapılmayınca durumdan şüphelenip araştırma yaptım. Benim aldığım 85 numaralı dairenin başkalarına da satıldığını öğrendim. Parayı kredi çekerek ödemiştim. Tüm hayallerim başıma yıkıldı” dedi.