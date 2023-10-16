Kuşadası'nda zehir taciri yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

KAYNAK: İHA
Kuşadası'nda zehir taciri yakalandı



Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde uyuşturucu ile etkin ve kararlı mücadele çerçevesinde S.K. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine şahıs fiziki takibe alınarak Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarında yakalandı.

Şahsın Ege Mahallesi’nde bulunan ikametinde ve aracında yapılan aramalarda 47.50 gram metamfetamin, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca- bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 3 adet 7x65mm çaplı dolu fişek, 0,74 gram esrar maddesi ele geçirildi. S.K. isimli şahıs hakkında adli makamlara sevk edilmek üzere gerekli yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

Öne Çıkanlar
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Son Haberler
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü Gündem
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü
Tarım ülkesi Türkiye’nin geldiği son hal: 150 ton mandalinam var daha 1 kilo satmadım Ekonomi
Tarım ülkesi Türkiye’nin geldiği son hal: 150 ton mandalinam var daha 1 kilo satmadım
Milli Takım istatistik rakamlarında da toparlamaya başladı Spor
Milli Takım istatistik rakamlarında da toparlamaya başladı
Ayağını yorganına göre uzat atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ayağını yorganına göre uzat atasözünün anlamı nedir?
Finlandiya'nın Nobel ödüllü eski cumhurbaşkanı öldü Dünya
Finlandiya'nın Nobel ödüllü eski cumhurbaşkanı öldü
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Gündem
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Damat gelin almaya gittiği evde evleneceğine pişman oldu. Bu nasıl gelenek? Yaşam
Damat gelin almaya gittiği evde evleneceğine pişman oldu. Bu nasıl gelenek?