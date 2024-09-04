Kuşadası'ndan yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi denizde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında denizde bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye ulaşarak 5 kişiyi sudan çıkardı.

Göçmenlerin, şişme bot veya benzeri bir araç olmadan sadece yüzerek Yunanistan'a ulaşmaya çalıştıkları öğrenildi.

Soğuk deniz suyu ve güçlü akıntılar nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren göçmenler, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı ve sağlık kontrolünden geçirildi. İlk müdahalenin ardından göçmenler, işlemleri yapılmak üzere göç idaresine teslim edildi.