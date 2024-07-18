Kuşadasıspor'un satışı dolandırıcılık yüzünden durduruldu

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Kuşadasıspor'un satışı dolandırıcılık yüzünden durduruldu

Kuşadasıspor Başkanı Ferdi Zenginoğlu, iş insanı Ertan Can Yazıcı'nın kulübü satın almak için manipülasyon yaptığını iddia etti.

Zenginoğlu, son günlerde kamuoyunda yer alan futbol şubesinin satışıyla ilgili açıklamalar yapan Yazıcı'nın, saygın iş insanlarının isimlerini kendi menfaati için bilgileri dışında kullandığını öne sürdü.

Ferdi Zenginoğlu, yaptığı açıklamada, "Futbol şubemizin satışı ile ilgili olarak kulübümüzle irtibata geçen ve görüşmeler sürdüren Ertan Can Yazıcı, spor camiasının önemli ve saygın isimlerini kendisine referans olarak göstererek futbol şubemizi satın almak istemişti. Ancak sonrasında yaptığımız görüşmelerde bu isimlerin hiçbirinin bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını öğrendik" dedi.

SERVET YARDIMCININ İSMİNİ KULLANDILAR

Zenginoğlu, Yazıcı'nın kendisini güçlü bir şirketin sahibi gibi göstermek amacıyla eski UEFA İcra Kurulu üyesi Servet Yardımcı, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Bayram Saral'ın isimlerini izinsiz kullandığını belirtti. "Futbol camiamızın saygın isimlerinin hiçbirinin bu şahısla irtibatı yok" diyen Zenginoğlu, "Kulübümüzün satışı konusunda ilgileri yok. Bu nedenle belediye başkanımız Ömer Günel ve kulüp yöneticilerimizle yaptığımız toplantı sonrasında Kuşadasıspor’un Ertan Can Yazıcı’ya ait Help Steps şirketine olan satışını durdurduk.

Ertan Can Yazıcı’nın spor camiasının önemli ve saygın isimlerini kendi çıkarları için kullanmasını üzüntü ile karşılıyor ve kınıyoruz. Bu konuda camianın da Ertan Can Yazıcı’ya gerekli tepkiyi vereceğini umut ediyoruz" dedi.

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