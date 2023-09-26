Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor

5’inci Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali’ne sayılı günler kaldı.

KAYNAK: İHA
Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi tarafından 5.'si düzenlenecek Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, bu yıl 14 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek.

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden sanatçıların Yenişehir ilçesinde bulunan Kushimoto Sokağında bir araya geleceği festivalde, sanatçılar gün boyu birbirinden güzel performanslarını sanat için sergileyecek.

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Karnaval havasında geçecek festivalde müzisyenler, ressamlar, dans grupları ve performans sanatçıları yer alacak. 14 Ekim günü saat 10.00’da başlayacak festival bünyesinde Kushimoto Sokağı gün boyunca trafiğe kapatılırken sokak sanatçıları saat 23.00’e kadar renkli gösterilerle Mersinlilerle buluşacak.

“FESTİVALİMİZ MERSİN GİBİ ÇOK RENKLİ”
Tüm Mersinlileri festivale davet eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Müzisyenlerin ve ressamların eserleri, dans gruplarının enerjisi ve performans sanatçılarının etkileyici gösterileriyle dolu harika bir festival Mersinlileri bekliyor. Sanatı sokağa taşıdığımız, sokak sanatçılarını bir araya getirdiğimiz 5. Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivalimiz, yine çok renkli ve çok eğlenceli geçecek. Bu festivalimiz Mersin gibi çok renkli.

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Şehrimizin sanat ve kültürünü daha da zenginleştireceğine inanıyoruz. Yönetim anlayışımızı oluşturan 6 temel ilkemizden biri ‘hemşehrilik’ ilkesiydi. Bu ilke çerçevesinde mahallelerimizde düzenleyeceğimiz etkinliklerle halkımızı bir araya getirmek ve hemşehrilik duygusunu büyütmeyi amaçlıyorduk. 4 yılda bu duygunun gelişmesine ve dayanışmanın artmasına önemli katkılar sunduk. Tüm hemşehrilerimizi Mersin’in en renkli festivaline bekliyoruz” diye konuştu.

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