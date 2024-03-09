Kusursuz hünkar beğendi tarifi. Lezzeti damaklara saz çaldırıyor

Hünkar Beğendi, Osmanlı mutfağının incisi olarak bilinir ve lezzeti damakları şenlendirir. İşte size kusursuz bir Hünkar Beğendi tarifi:

Malzemeler:

Et İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı zeytinyağı

500 gram kuzu kol kuşbaşı

2 adet orta boy soğan

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı rendelenmiş domates

1 su bardağı sıcak su

2 çay kaşığı tuz

Beğendi İçin:

1 kilogram kemer patlıcan

2,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Hazırlık:

Orta boy, kalın tabanlı ve derin bir tencereyi orta ateşte ısıtın. Tereyağı ve zeytinyağı ekleyip kuzu etlerini kavurun. Etler suyunu çekene kadar orta ateşte pişirin.

Soğanları küçük küpler halinde doğrayın ve sarımsakları ince dilimler şeklinde ekleyin. Soğanlar saydamlaşıp suyunu çekene kadar kavurun.

Salça ve domates rendesini tencereye ekleyip 2-3 dakika kavurun. Ardından sıcak suyu ekleyip karıştırın ve tencerenin kapağını kapatıp en düşük ateşte etler yumuşayana kadar pişirin.

Beğendi için patlıcanları közleyin. Közlenmiş patlıcanları örtüp 2 dakika dinlendirin ve soyun. Kesme tahtasında büyük bir bıçakla patlıcanları püre haline getirin ve süzgeçten geçirin.

Orta boy bir tencerede tereyağı ve unu kavurun. Sütü azar azar ekleyip topak oluşturmadan karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alın.

Servis tabağına beğendiyi yayın ve üzerine etleri yerleştirerek servis edin. Afiyet olsun