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Kütahya Şaphane SYDV geçici 1 işçi alacak

Kütahya Şaphane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde Engelli bakım ve Temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 07:04
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Kütahya Şaphane SYDV geçici 1 personel alacak

Kütahya Şaphane SYDV geçici 1 işçi alacak
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İŞKUR'un internet sayfasından yayımlanan ilana göre; Kütahya Şaphane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde Engelli bakım ve Temizlik görevlisi olmak üzere geçici 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3- 18 yaşını bitirmiş, 50 yaşından gün almamış olmak,
4-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl-ruh sağlığı(hastalığı),vücut (engeli) sakatlığı ve özrü bulunmamak,
6-Başvuru tarihi itibariyle an az 1 yıldır Şaphane'de ikamet ediyor olmak( Devamlı/Fiili olarak ikamet ediyor ve ailesi de Şaphane de ikamet ediyor olması)
7-Geriatri gölümü mezunu olması tercih edilecektir. Bu şartın sağlanamaması durumunda en az ilkokul mezunu (okur yazar olan) olmak ve engelli, hasta ve yaşlı bakım-ev kurum temizliği vb. konusunda sertifika sahibi olmak (iş tecrübesi olanlar öncelik tanınacaktır)
8-Aktif Sigorta kaydının olmaması

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