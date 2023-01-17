﻿ Kütahya Şaphane SYDV geçici 1 işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasından yayımlanan ilana göre; Kütahya Şaphane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde Engelli bakım ve Temizlik görevlisi olmak üzere geçici 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- 18 yaşını bitirmiş, 50 yaşından gün almamış olmak,

4-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl-ruh sağlığı(hastalığı),vücut (engeli) sakatlığı ve özrü bulunmamak,

6-Başvuru tarihi itibariyle an az 1 yıldır Şaphane'de ikamet ediyor olmak( Devamlı/Fiili olarak ikamet ediyor ve ailesi de Şaphane de ikamet ediyor olması)

7-Geriatri gölümü mezunu olması tercih edilecektir. Bu şartın sağlanamaması durumunda en az ilkokul mezunu (okur yazar olan) olmak ve engelli, hasta ve yaşlı bakım-ev kurum temizliği vb. konusunda sertifika sahibi olmak (iş tecrübesi olanlar öncelik tanınacaktır)

8-Aktif Sigorta kaydının olmaması