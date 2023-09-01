Kütahya'da akaryakıt kaçakçısı 3 kişi suçüstü yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek gerçekleştirdikleri operasyonda il merkezi Civli Mahallesi civarında 3 şüpheli şahıs 2 araçtan birbirine karışımlı kaçak akaryakıt olduğu değerlendirilen tanklar içerisinde bulunan maddeyi aktarma işlemi sırasında M.A.T, A.A.T. ve M.K. isimli şahısları suçüstü yakaladı.

Ekipler araçlarda yaptıkları aramada, 23 adet 1 tonluk tank içinde dolu şekilde karışımlı akaryakıt olduğu değerlendirilen madde, 3 adet boş 1 tonluk tank, jeneratör ile pompa ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

