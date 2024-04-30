Kütahya'da berber dükkanına silahlı saldırı: 2 Ölü

Saldırıda berber ve bir müşteri hayatını kaybederken, saldırgan kısa sürede yakalandı.

Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışmalara başladı.

Edinilen bilgilere göre, olay Saba Sokak'ta bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. 80 yaşındaki Rıfat K., pompalı tüfekle dükkanına girerek, 51 yaşındaki berber Necmi Aslan ve 60 yaşındaki müşteri Hüseyin Erden'e ateş etti. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Rıfat K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, Necmi Aslan ve Hüseyin Erden'in hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Zanlı Rıfat K., sorgulanmak üzere polis karakoluna götürüldü. Berber Necmi Aslan ve müşteri Hüseyin Erden'in cenazeleri ise Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kamuoyuna en kısa sürede bilgi verileceğini açıkladı.