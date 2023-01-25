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Beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kütahya'da, tren garı önünde karşıya geçmeye çalışan Adnan Şafak, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 00:21
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Kütahyada beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
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A.K.'nin kullandığı beton mikseri, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu tren garı önünde karşıya geçmeye çalışan Adnan Şafak'a (61) çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Şafak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Adnan Şafak'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücü A.K., gözaltına alındı. (AA)

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