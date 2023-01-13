Ambulansa yol vermeyen beton mikseri magandasını, Koca Bakan İçişlerine şikayet edeceğine sosyal medyaya şikayet etti

Bağcılar’da seyir halindeki ambulansa yol vermeyen beton mikser sürücüsü hakaretler ederek yola beton harcı döktü.

O anları ambulans şoförü cep telefonu kamerasıyla kaydederken duruma isyan etti.

AMBULANSIN ÖNÜNE BETON HARCI DÖKTÜ

Olay, Bağcılar Mimar Sinan Caddesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki ambulansa 06 DGG 82 plakalı beton mikser sürücüsü yol vermedi.

Ambulans sürücüsüne hakaretler savurduğu iddia edilen beton mikser sürücüsü yola ve araçların üzerine beton harcı döktü.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Seyir halindeki ambulans ve sürücüler yere dökülen beton harcı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Araç sürücülerinin tepkisini toplayan sürücü bir süre bu hareketlerini yapmaya devam etti.

Duyarsız sürücü kayıplara karışırken yaşananlar ambulans sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYAYA ŞİKAYET ETTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak “06 DGG 82 plakalı beton mikserinin sürücüsü, bugün Bağcılar’da, seyir halindeki ambulansa yol vermek yerine, yola beton harcı döktü. O an, muhtemelen, oturduğu direksiyon koltuğu, insanlığın bittiği yerdi.” ifadelerini kullandı.