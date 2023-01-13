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  • Ambulansa yol vermeyen beton mikseri magandasını, Koca Bakan İçişlerine şikayet edeceğine sosyal medyaya şikayet etti

Ambulansa yol vermeyen beton mikseri magandasını, Koca Bakan İçişlerine şikayet edeceğine sosyal medyaya şikayet etti

Ambulansa yol vermeyip hakaretler eden beton mikseri magandası yola beton harcı döktü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayarak duyurdu.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 22:46
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Ambulansa yol vermeyen beton mikseri magandasını, Koca Bakan İçişlerine şikayet edeceğine sosyal medyaya şikayet etti

Ambulansa yol vermeyen beton mikseri magandasını, Koca Bakan İçişlerine şikayet edeceğine sosyal medyaya şikayet etti
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Bağcılar’da seyir halindeki ambulansa yol vermeyen beton mikser sürücüsü hakaretler ederek yola beton harcı döktü.

O anları ambulans şoförü cep telefonu kamerasıyla kaydederken duruma isyan etti.

AMBULANSIN ÖNÜNE BETON HARCI DÖKTÜ

Olay, Bağcılar Mimar Sinan Caddesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki ambulansa 06 DGG 82 plakalı beton mikser sürücüsü yol vermedi.

Ambulans sürücüsüne hakaretler savurduğu iddia edilen beton mikser sürücüsü yola ve araçların üzerine beton harcı döktü.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Seyir halindeki ambulans ve sürücüler yere dökülen beton harcı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Araç sürücülerinin tepkisini toplayan sürücü bir süre bu hareketlerini yapmaya devam etti.

Duyarsız sürücü kayıplara karışırken yaşananlar ambulans sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYAYA ŞİKAYET ETTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak “06 DGG 82 plakalı beton mikserinin sürücüsü, bugün Bağcılar’da, seyir halindeki ambulansa yol vermek yerine, yola beton harcı döktü. O an, muhtemelen, oturduğu direksiyon koltuğu, insanlığın bittiği yerdi.” ifadelerini kullandı.

 

 

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Tozanlı
13.01.2023 23:11
Oda biliyor kurum falan kalmadığinı !! Başına bela mı alacak misali ! .. Allah bizleri ders almayan içi boş insanlardan korusun... Seçimi bekliyoruz...  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
13.01.2023 23:07
Bunlar milletin bakanı degil sarayın ağızının içine bakanlar alayı 20 yıldır böyle hamdolsun  
 
vatandaş
13.01.2023 23:00
Amaçları problem çözmek değil ki. Medyada kendi reklamlarını yapmak. Iç çözmek isteyen bak bu oldu buna da şu cezayı verdik derler.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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