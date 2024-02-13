Kütahya’da çantasında esrar bulunan şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Kütahya’da çantasında esrar bulunan şahıs tutuklandı
Kütahya’da bir otobüste gerçekleştirilen aramada, çantasında 2 kilo 116 gram esrar bulunan şahıs tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir şahsın bindiği yolcu otobüsü durduruldu.

Belirlenen 40 yaşındaki yolcu M.Ş.’nin çantasında yapılan aramada, 4 parça halinde toplamda 2 kilo 116 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin sonrasında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Yılbaşından bu yana Kütahya genelinde uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanan kişi sayısının 25’e yükseldiği belirtildi.

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