10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kütahya’da depremzedeler KYK yurduna yerleştirildi

Kütahya’da depremzedeler KYK yurduna yerleştirildi

Kütahya’da afet bölgesinden tahliye edilen depremzedeler Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirildi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 15:10
Takip Et

Kütahya’da depremzedeler KYK yurduna yerleştirildi

Kütahya’da depremzedeler KYK yurduna yerleştirildi
+
Aa
-

Kahramanmaraş’ta2 büyük depremde yaralı ve can kaybı her geçen gün artıyor.

İHA’nın haberine göre, Kütahya Gediz Kaymakamlığı koordinesinde Gediz’e getirilen depremzedeler Gediz Kredi Yurtlar Kurumu Kız yurduna yerleştirilerek sağlık kontrolünden geçirildiler.

Depremzede vatandaşlarla yakından ilgilenen Kaymakam Hakan Alkan; “Devletimizin şefkatli kolları her zaman vatandaşımızla beraber” dedi.

Diğer yandan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Türkiye'yi sarsan büyük felaketin ardından afet bölgesinden tahliye edilen Depremzede aileleri Gediz KYK Yurdunda ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Akçadurak’a, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Demirtaş eşlik etti.

Başkan Akçadurak, Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden tahliye edilen Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan 9 aile 36 kişinin bulunduğu yurtta depremzede ailelerle bir araya geldi.

Aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Deprem yaralarını sarmak için Belediyemiz ve ilçe halkımız seferber oldu. Afet bölgesinden tahliye edilen ve ilçemize gelecek olan depremzedelerimizi de kucaklamaya hazırız. Ailelerimize gerekli tüm yardımlar yapılacaktır. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın” açıklamasında bulundu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
1
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
2
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
3
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
4
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak mı? İlk bilgileri yine Reuters'a sızdırıp açıkladılar
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
5
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
6
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Fena patlatı. Ronaldo gol olup yağdı
7
﻿Fena patlatı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Fena patlatı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿NATO Türkiye'ye barınma tesisleri gönderiyor
﻿NATO Türkiye'ye barınma tesisleri gönderiyor
﻿NATO Türkiye'ye barınma tesisleri gönderiyor
﻿Camilerde deprem konulu hutbe okundu
﻿Camilerde deprem konulu hutbe okundu
﻿Camilerde deprem konulu hutbe okundu
﻿105'inci saatte kurtarıldı
﻿105'inci saatte kurtarıldı
﻿105'inci saatte kurtarıldı
﻿'Günlük tweet limitini aştın' sorunu nasıl çözülür
﻿'Günlük tweet limitini aştın' sorunu nasıl çözülür
﻿'Günlük tweet limitini aştın' sorunu nasıl çözülür
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.