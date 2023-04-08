8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kütahya’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 03:40
Takip Et

Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
+
Aa
-

Ali E. yönetimindeki otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu Ulusoy Kavşağı yakınlarında Erkan K.'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Erkan K.'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen otomobildeki İnci Soysal'ın olay yerinde kaybettiği belirlendi.

Araçlarda bulunan yaralı 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
1
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
2
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
3
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Millete yutturulan Abdülhamit yalanları
4
﻿Millete yutturulan Abdülhamit yalanları
﻿Millete yutturulan Abdülhamit yalanları
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
5
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Bir bankadan sıfır faizli kredi
6
﻿Bir bankadan sıfır faizli kredi
﻿Bir bankadan sıfır faizli kredi
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
7
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Erzurum Nisan ayında beyaza büründü
﻿Erzurum Nisan ayında beyaza büründü
﻿Erzurum Nisan ayında beyaza büründü
﻿Lens PSG'nin peşini bırakmıyor
﻿Lens PSG'nin peşini bırakmıyor
﻿Lens PSG'nin peşini bırakmıyor
﻿Bayburt'ta otomobil devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Bayburt'ta otomobil devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Bayburt'ta otomobil devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.