Kütahya'da iki ayrı noktada yangın

Kaynak: İHA
Kütahya'da iki ayrı noktada yangın

Kütahya'da iki ayrı noktada meydana gelen yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kütahya'da iki ayrı noktada yangın

Kütahya merkez Gültepe Mahallesi'nde ve Çavdarhisar ilçesinde çıkan orman ve ziraat yangınlarında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Çavdarhisar ilçesi İlcikören köyünde saat 15.20’de çıkan yangına 15.30'da ilk müdahale yapıldı. 4 ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 3 hizmet aracı, 1 helikopter ve 36 personel ile müdahale edilen yangın saat 18.30'da söndürüldü.

Kütahya'nın merkez Gültepe Mahallesi'nde saat 16.00’da çıkan yangına da saat 16.10'da müdahale edildi. 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, 4 itfaiye, 1 helikopter, 1 dozer ve 110 personelin müdahale ettiği yangın saat 18.30'da kontrol altına alındı.

Çavdarhisar'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan, Gültepe Mahallesi'nde çıkan yangında ise 0,6 hektar ormanlık alan ve 0,75 hektar ziraat arazisi zarar gördü.

aw266004-07.jpg

aw266004-06.jpg

aw266004-05.jpg

aw266004-04.jpg

aw266004-03.jpg

aw266004-02.jpg

aw266004-01.jpg

İlgili Haberler
Otelde yangın paniği
Otelde yangın paniği
Küçük çocuğun çakmakla oynaması yangına sebep oldu
Küçük çocuğun çakmakla oynaması yangına sebep oldu
Son Haberler
Instagram’ın erişime açılmasını lokma dağıtarak kutladı Video
Instagram’ın erişime açılmasını lokma dağıtarak kutladı
Filistin paylaşımı yapan Türk Suudi Arabistan'da gözaltına alındı. 21 gündür haber alınamıyor Gündem
Filistin paylaşımı yapan Türk Suudi Arabistan'da gözaltına alındı. 21 gündür haber alınamıyor
Silecekleri otomatiğe alamayan kadınların çözümü sosyal medyada viral oldu Video
Silecekleri otomatiğe alamayan kadınların çözümü sosyal medyada viral oldu
Drone görüp kaçan vatandaşın videosu viral oldu Video
Drone görüp kaçan vatandaşın videosu viral oldu
Telefonun bataryası bomba gibi patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Gündem
Telefonun bataryası bomba gibi patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Perseid Meteor yağmuru altında romantik evlilik teklifi Video
Perseid Meteor yağmuru altında romantik evlilik teklifi