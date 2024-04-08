Kütahya’da korkutan yangın

Gediz’de Saygılar Mahallesi 223. Sokak'ta bulunan ve Saide Derin’e ait olduğu öğrenilen iki katlı evde yangın meydana geldi. Derin’in çamaşır makinesini çalıştırmasından sonra bir patlama sesi geldiği, ardından da dumanların yükseldiği ve yangının başladığı iletildi.

Çevredeki komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonucunda, evdeki eşyalar kullanılamaz duruma gelirken, polis ekipleri tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.