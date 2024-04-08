Kütahya’da korkutan yangın

Kaynak: İHA
Kütahya’da korkutan yangın
Kütahya’nın Gediz ilçesinde bulunan iki katlı bir binada yangın çıktı.

Gediz’de Saygılar Mahallesi 223. Sokak'ta bulunan ve Saide Derin’e ait olduğu öğrenilen iki katlı evde yangın meydana geldi. Derin’in çamaşır makinesini çalıştırmasından sonra bir patlama sesi geldiği, ardından da dumanların yükseldiği ve yangının başladığı iletildi.

Çevredeki komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonucunda, evdeki eşyalar kullanılamaz duruma gelirken, polis ekipleri tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

aw179261-03.jpg

aw179261-02.jpg

aw179261-01.jpg

aw179261-04.jpg

Son Haberler
Dur ihtarına uymadı. Uyuşturucu ile yakalandı Yerel Haberler
Dur ihtarına uymadı. Uyuşturucu ile yakalandı
Meral Akşener'in genel merkezdeki eşyaları makam aracına konulup götürüldü! Aday olmayacağını açıklamıştı Gündem
Meral Akşener'in genel merkezdeki eşyaları makam aracına konulup götürüldü! Aday olmayacağını açıklamıştı
Çalışanların kaldığı yatakhane küle döndü Yerel Haberler
Çalışanların kaldığı yatakhane küle döndü
Kastamonu'da bugün Enderun usulü teravih namazı kılınacak Yerel Haberler
Kastamonu'da bugün Enderun usulü teravih namazı kılınacak
Bunu yapanlar yandı. Bakan Mehmet Şimşek açıkladı. Ekonomi
Bunu yapanlar yandı. Bakan Mehmet Şimşek açıkladı.
SSK ve Bağ-kur emeklisinin zamlı temmuz maaş tablosu ortaya çıktı Ekonomi
SSK ve Bağ-kur emeklisinin zamlı temmuz maaş tablosu ortaya çıktı
Tütsünün ölümcül zararı ortaya çıktı. Herkes yararlarıyla biliyordu Sağlık
Tütsünün ölümcül zararı ortaya çıktı. Herkes yararlarıyla biliyordu