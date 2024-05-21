Bitkin bir halde bulduğu yavru karacayı bağrına bastı

Kaynak: İHA
Bitkin bir halde bulduğu yavru karacayı bağrına bastı
Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yaşayan Erciş Ülker, doğada yaralı ve bitkin halde bulduğu yavru karacayı kurtararak evinde bebek gibi baktı. Bir süre sonra, yavru karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince alınıp doğal yaşamına geri bırakıldı.

Geçtiğimiz gün mantar toplamak için Ahlan mevkiine giden Erciş Ülker, dönüş yolunda aç ve susuz kalarak bitkin düşen yavru bir karaca ile karşılaştı. Karacanın o haliyle orada ölüme terk edilmesine gönlü razı olmayan Ülker, karacayı alarak evine götürdü. Evde yavru karacanın karnını doyuran Ülker, ona adeta bebek gibi bakarak ihtiyaçlarını karşıladı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri devreye girdi. Ekipler, yavru karacayı doğal yaşamına bırakılmak üzere Ülker’den teslim aldı. Erciş Ülker’in bu duyarlı davranışı, hem yerel halk hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından takdirle karşılandı.

Erciş Ülker, ilk gördüğünde yavru karacanın öldüğünü düşündüğünü söyleyerek, "Emekliyim. Devamlı ormana mantar toplamaya gidiyorum. Bu yavru karacayı ormanda otlar içinde bitkin halde buldum. Önce ölmüş sandım. Dokunduğumda hareket etti. Ama çok aç susuş kalmıştı. Annesi tarafından terk edilmişti. Birkaç gün aç susuz kalmış. Aldım arabaya götürüp su verdim. Kendine geldi. İlçeye getirdim" dedi.

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