Topuklu ayakkabı ile yürürken mola verebilirsiniz: Yenilikçi tasarım viral oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Topuklu ayakkabı ile yürürken mola verebilirsiniz: Yenilikçi tasarım viral oldu
Sosyal medyanın gündemine oturan bir icat, yorulan kadınların rahatını sağlamak için topuklu ayakkabılara yenilikçi bir dokunuş getiriyor.

Topuklularla yürürken yorulan kadınların imdadına yetişen bir icat, şimdiye kadar gördüğümüz topuklu ayakkabılara farklı bir boyut kazandırıyor. Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan bir video, topuklu ayakkabı dünyasına dair heyecan verici bir gelişmeyi ortaya koydu. Videoda görülen ayakkabı, alışılmışın dışında bir tasarım sunuyor: arkasında bulunan bir demirle desteklenmiş, üzerinde ise kare şeklinde bir oturma alanı bulunuyor.

Bu yenilikçi icat, yürürken ara verip dinlenme ihtiyacı duyan kadınlar için oldukça çekici bir çözüm sunuyor. Bu pratik ve dikkat çekici tasarım, bir anda binlerce kişinin ilgisini çekmeyi başardı ve kısa sürede viral bir fenomen haline geldi.

Son Haberler
Sığırcık kuşları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiğini durdurdu Video
Sığırcık kuşları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiğini durdurdu
Fenerbahçe'de flaş Eda Erdem gelişmesi Spor
Fenerbahçe'de flaş Eda Erdem gelişmesi
PFDK sevkleri açıklandı. Derbinin Fenerbahçe'ye faturası ağır oldu Spor
PFDK sevkleri açıklandı. Derbinin Fenerbahçe'ye faturası ağır oldu
Gaziosmanpaşa’da çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü tutuklandı Gündem
Gaziosmanpaşa’da çocuğa çarpıp kaçan motosiklet sürücüsü tutuklandı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş cevap: Hazmedemiyorlar Spor
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş cevap: Hazmedemiyorlar
Bitkin bir halde bulduğu yavru karacayı bağrına bastı Video
Bitkin bir halde bulduğu yavru karacayı bağrına bastı