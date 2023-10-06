Kütahya'da silahlı alacak kavgası: 3 yaralı 6 gözaltı

Kütahya'da, alacak meselesinden husumetli olan 2 grubun bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı. Polisin araya girdiği kavgada 6 şüpheli gözaltına alındı, üst aramalarında 97,7 gram uyuşturucu ele geçirildi.

KAYNAK: DHA
Kütahya'da silahlı alacak kavgası: 3 yaralı 6 gözaltı

Kentte oturan Rıza Ö. (36) ve Mehmet E.G. (29), aralarında alacak meselesinden husumet olan Süleyman Ö.'nün (26) bulunduğu, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Muhammer D.'nin evine gitti. İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, İbrahim A. (29), Atakan Ş. (25) ve Rıza Ö. yaralandı. Komşuların ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri, kavgadaki Atakan Ş., Mehmet Y., Süleyman Ö., İbrahim A., Rıza Ö. ve Mehmet E.G.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerden Atakan Ş., Süleyman Ö. ve Mehmet Y.'nin üst aramasında 88,74 gram esrar ve 7,74 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan yaralılar, ayakta gördükleri tedavilerinin ardından ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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