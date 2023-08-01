Kütahya’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya Tavşanlı’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kütahya’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Tavşanlı ilçesi Kuruçay beldesi çıkışında meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre, Akçaköy'den Tavşanlı ilçesi istikametine gelmekte olan Yaşar Ç. (22) idaresindeki 43 ABV 570 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile hız trafik levhasına çarparak tarlaya uçtu.

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Olay yerine yapılan ihbar ile 112 ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Yaşar Ç. ile araçta bulunan Şenurre E. (74) yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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