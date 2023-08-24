Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon sonucunda 28.31 gram metamfetamin, 2.58 gram bonzai ve 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik ekipler tarafından yapılan fiziki takipli çalışma sonucu, M.D ve İ.Ş isimli alıcı şahıslardan 2 parça halinde toplam 2.02 gram metamfetamin ele geçirildi.

M.G. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 4 parça halinde toplam 28.31 gram metamfetamin, 2 parça halinde toplam 2.58 gram bonzai, 3 adet sentetik ecza hap ve 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak, şüpheli M.D. ve İ.Ş. isimli şahıslar hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı.

Hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan yasal işlem yapılan şüpheli M.G. isimli şahıs mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği belirtildi.

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