Kütahya'da uyuşturucu operasyonu. 3 tutuklama

Kaynak: DHA
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu. 3 tutuklama
Kütahya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda H.A. (36) isimli şüphelinin, M.O. (34) ve T.Y.O. (47) aracılığıyla S.Y.'den (36) uyuşturucu aldığı ihbarına ulaşıldı.

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4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Harekete geçen ekipler, şüpheli kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, H.A., T.Y.O, S.Y. ve M.O. gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve üst aramalarında ise 77 adet uyuşturucu hap, 2.45 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışında paketlemeye yarayan çok sayıda alüminyum folyo ele geçirildi. Yaşanan olay sonrası 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

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