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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Kütahya'da il dışından getirerek uyuşturucu ticareti yapan 4 zanlı, yapılan takibin ardından yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:10
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M. Y. isimli şahsın il dışından Kütahya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. 

Şahsın kullandığı aracı takibi alan ekipler aracın Kütahya-Eskişehir yolu girişinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda olduğunu belirledi. 

Yapılan operasyon sonucu bahse konu araç ve içerisinde bulunan M. Y, Ş. B, Ş. T ve H. I. Ç. isimli 4 şüpheli şahıs yakalandı. 

Araç içerisinde yapılan aramada, 46.57 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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