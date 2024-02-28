Kutalmış Türkeş'le MHP'lilerin sert tartışmasına AKP'li Tuğrul Türkeş de dahil oldu. 'Okuduğumda gözüm acıdı'

Kardeşi Ayyüce Türkeş’in MHP tarafından ‘ihanetle’ suçlanarak hedef gösterilmesine tepki gösteren Kutalmış Türkeş’in paylaştığı tweet sebebiyle gündeme oturan sert açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulunan Alparslan Türkeş’in oğlu ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, konuştu.

Türkeş, açıklamasında şunları kaydetmişti:

“Üzücü bir olay, herkesin kullandığı dil kötü. Sadece siyasette değil gündelik hayatta da hiç kimse böyle bir dili kullanmamalı. Bu dil hiç kimseye yakışmıyor. Okuduğumda gözüm acıdı.

Adana’da büyükşehir belediye başkanlığı seçimi var, kimse yoğurdum ekşi demez. Herkes kendine göre bir afiş yapmış. Onun üzerine de yetkili, yetkisiz insanlar sosyal medyada buna yorum yapıyor. Olayın özü bu… Bunların yan yana asılmasından sebeple birtakım siyasi olarak resmi sıfatları olmayan şahıslar, sosyal medyada birbirlerine yorum yapıyor. Çıplak fiil bu. Buradan ideoloji tartışması çıkmaz. İki tane bezin üzerine ne Türkeş ismi tartışılmaya uygun ne Türk siyaseti, ne de büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı tartışılmaya uygun. Bunlar ciddi konular. “

Türkeş, Aybüke Türkeş ve Kutalmış Türkeş’le görüşmediğini belirterek “Biz aynı anneden değiliz” demişti.

NE OLMUŞTU?

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'in İYİ Parti Adana Büyükşehir adayı olması ve MHP tarafından "hain" ilan edilmesinin sonrasında başlayan tartışma resmen küfürlü, hakaretli, tehditli kavgaya dönüşmüştü.

Ayyüce Türkeş’in kardeşi Kutalmış Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın ile MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter’i de hedef alarak Şöyle demişti:

“Alparslan Türkeş’in evladı olduklarını iddia ederek Türkeş’in adını ve kanını taşıyan öz evlatlarına hakaret edenler, hele de ömründe Türkeş’i görmemiş olanlar! Sizlerin Türkeş’in evladı olması imkansız, zira Türkeş o...lardan çocuk yapmadı hiç! Siz babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan‘ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz Ulviye’ye!”

Bu paylaşım üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Türkeş'e cevap olarak sosyal medya hesabından şöyle paylaşım yapmıştı:

"Şizofren, ahlaksız; feyk hesaplardan ettiğin ağır küfürler, doğrudan attığın iftiralar elbette utanmaz yüzüne yapışıp kalacak! İnsanlıktan çıkmışsın, ne kullanıyorsan ara vermeni tavsiye ederim, itimat etmiyorsan iğrenç yüzüne bakabilirsin… Elbette bu hakaretlerinden ve müfteriliğinden dolayı hukukta hesap vereceksin…"

MHP'nin gençlik kolu Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ise Kutalmış Türkeş’e şöyle yanıt vermişti:

"Başbuğumuzu görmediği halde gönülden seven, davasını ve ülküsünü yaşatmak için mücadele eden ülküdaşlarımıza küfür edecek kadar aşağılıksın!

Hayatın Başbuğumuzun emanetlerine hıyanet etmekle, kemiklerini sızlatmakla geçti. Başbuğumuzun soyadının arkasına sığınarak milyonlarca ülkücünün mukaddes davasına, kutsal ocağına ihanet ettin!

Kuduz köpekten farkın yok! Haddini bil, salyalarını parti ve ocağımızdan öteye akıt. Dikkat et; kuduz köpeklerin sonunu herkes bilir..! Biz uyaralım da…”