Cumhur İttifakı’nda savaş çıktı. Bir ilde AKP ve MHP arasında hatlar gerildi

Sedat Tugan / Karaman / YENİÇAĞ

AKP İl Başkanı Murat Öztürk ile Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam kamera karşısına geçerek seçim sürecini değerlendirip AKP’nin Karaman Adayı Mevlüt Akgün için destek istediler. Bu desteği isterken MHP'li Belediye hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundular.

Öztürk, "Biz, Karaman Belediye Başkan Adayımız Sayın Mevlüt Akgün Bey ile beraber aday ismi açıklandıktan sonra hem milletvekillerimiz hem de AKP teşkilatımızla birlikte sahada yaklaşık 75 gündür tüm Karaman'a temas ederek çalışmalarda bulunduk" dedi.

“ADAYIMIZIN TECRÜBESİNE GÜVENİYORUZ”

Parti İl Başkanı Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: "Belediye başkan adayımızın siyasi tecrübesi zaten herkes tarafından malum bilinmekte. Gerçekten çalışkan, kararlı ve aldığı işi mutlaka sonuçlandıran bir kararlılığı ve azmi var. Biz, bu konuda belediye başkan adayımızın tecrübesine ve çalışkanlığına güveniyoruz. Sahada gerçekleştirdiğimiz temaslar neticesinde Mevlüt Akgün'ün yapar fikri halk tarafından da tecrübe edilerek gördük. Projeleri ise Karaman'ın ihtiyaçlarına cevap veren gerçekçi projeler olup, kamuoyunda olgunlukla karşılandı."

“BELEDİYE YÖNETİLEMEZ HALE GELDİ”

Öztürk, “Günü kurtarmak adına sadece popülist yaklaşımlarla belediye yönetimi belli bir noktada sıkıntıya girer. Biz şu anda belediyenin yönetilemez hale geldiğini görmekteyiz. Çünkü son belediyenin gerçekten çok ciddi manada borç yükü altında olduğunu görüyoruz. Sosyal güvenlik kurumunun primlerinin dahi ödenmediğini yaklaşık 120 milyon TL civarında borç olduğu ifade ediliyor. Sadece bu 120 milyon TL sigorta prim borcunun bile aylık gecikmesi 6 milyon TL civarında. Bu artık belediyenin yönetilemez hale geldiğinin bir göstergesi. Esnaflara yaptığımız ziyaretlerde görüyoruz ki belediyeye fatura dahi kesilemez hale gelmişler. Neden, çünkü belediye bunun borcunu dahi ödeyemeyecek konuma gelmiş. Bu sebeple biz belediyenin bir 5 yıl daha kaybetmemesi için gerçek belediyecilikle tanışması için AK Parti Karaman Belediye Başkan adayımız Mevlüt Akgün’ün halkımız tarafından destek göreceği hakkında bir fikriyatın oluştuğunu söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“HEMŞERİLERİMİZDEN DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ”

Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ise şunları ifade etti: "Önceki dönemde belediye başkanlarımızla birçok eser ve hizmetler kazandırdık. Bu dönemde sizlerin desteğiyle Karaman için hazırladığımız projeleri hayata geçirmek için birlikte çalışacağız. Şehrimizi AK Parti belediyeciliği ile buluşturarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yine memleketimize birlikte hizmet edeceğiz. Belediye başkan adayımız Mevlüt Akgün Bey'e Karamanlı hemşerilerimizden desteklerini bekliyoruz."

“KARAMAN'I TEKRAR AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ İLE BULUŞTURACAĞIZ”

Milletvekili Osman Sağlam da konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "AKP olarak milletimize hizmet etmenin en kutsal görev olduğunun bilincindeyiz. İl belediye başkanımız ve diğer adaylarımızla birlikte beldelerimizi, ilçelerimizi ve ilimizi AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracağız. Verilen sözleri en kısa zamanda yerine getirme gayreti içerisinde olacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti belediyeciliği ile Karaman'ı tekrar buluşturacağız."