Kuveyt’te yeni hükümet kuruldu

Kuveyt’te Şeyh Ahmed Nawaf al-Ahmad al-Sabah liderliğinden 15 bakandan oluşan yeni hükümet kuruldu.

Kuveyt’te yeni hükümet kuruldu

Kuveyt’te 15 bakanın yer aldığı yeni hükümet Şeyh Ahmed Nawaf al-Ahmad al-Sabah liderliğinde kuruldu. Kabinede Petrol Bakanı olarak ise iş adamı Saad Al Barrak yer aldı.

Yeniden düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından Al-Sabah, geçtiğimiz günlerde yeniden başbakan olarak atanmış ve hükümeti kurma görevi verilmişti.

Kuveyt Anayasa Mahkemesi’nin, geçtiğimiz sene eylül ayında yapılan parlamento seçiminin sonucunu iptal ederek, feshedilen parlamentonun 2020’deki haline getirilmesine karar vermesinin ardından geçtiğimiz mart ayında eski durumuna getirilen parlamento, mayıs ayında feshedilmişti. Kuveyt’te erken genel seçim düzenlenmişti.

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