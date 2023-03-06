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Kuvvetli rüzgar az kalsın faciaya yol açıyordu   

Trabzon’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli rüzgar bir evin çatı bölümünden kopan beton parçalarının yola düşmesine neden oldu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda zabıta ekipleri apartman ve çevresini güvenlik şeridi ile kapattı. 

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 16:26
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Kuvvetli rüzgar faciaya yol açıyordu   

Kuvvetli rüzgar az kalsın faciaya yol açıyordu   
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrası sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Ortahisar ilçesine bağlı Hızırbey mahallesinde bulunan işlek bir caddede binanın çatı bölümünde bulunan beton parçaları fırtına ve rüzgar nedeniyle yola düştü.

Büyük bir gürültü ile yola düşen beton parçalarından bir kişi saniyelerle kurtulurken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri apartman ve çevresini güvenlik şeridi ile kapattı.

İtfaiye ekipleri ise merdiven yardımı ile apartmanın tehlike arz eden diğer beton parçalarını kopardı. (İHA)

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